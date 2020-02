La Vivandiera costretta alle dimissioni: «La Fondazione sapeva delle molestie»

Con una lunga lettera ai giornali, l’ormai ex Vivandiera Federica Di Matteo, chiede il silenzio sulla vicenda che ha tormentato il Carnevale di Ivrea di quest’anno. Federica precisa che non era sua intenzione danneggiare la manifestazione, ma che le molestie del Generale Alberto Bombonato erano tali da impedirle di ricoprire quel ruolo con la dovuta serenità. Se da un alto l’ex Vivandiera dice che anche in futuro non vorrà avere più nulla a che fare con il Carnevale di Ivrea, dall’altra, però, esalta con grande rispetto la figura di Violetta, la Vezzosa Mugnaia, eroina medioevale delle lotte contro i soprusi ai danni delle donne. Violetta paladina della rivolta per non essere sottoposta, lei e le sue pari, allo “ius primae noctis”. Federica Di Matteo esce di scena e agli organizzatori della manifestazione, come ai gruppi di arancieri e a tutte quelle associazioni che gravitano attorno all’organizzazione della manifestazione, resta la responsabilità di ripagare l’ex Vivandiera per il gesto di ribellione «più coerente con lo spirito dello Storico Carnevale di Ivrea».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++