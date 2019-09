La volpe in condizioni disperate lasciata morire dalla burocrazia

Una volpe moribonda, un’anima buona che la incontra e cerca di aiutarla in ogni modo e la burocrazia ottusa che impedisce il lieto fine.

Sono questi i soggetti dell’amara storia denunciata da Chiara Grasso, presidente di Eticoscienza che pochi giorni fa è stata chiamata al parco Europa di Mappano da alcuni cittadini che si erano imbattuti in una volpe moribonda, sofferente forse di rogna. «Era agonizzante, piena di mosche sul muso, occhi chiusi e bava alla bocca – ricorda la Grasso -. Non essendo veterinari e non avendo nessun permesso per poter prelevare e detenere animali selvatici abbiamo subito chiamato il Centro animali non convenzionali di Grugliasco». Qui sono cominciati i problemi. «Il Canc ci ha risposto che si occupano solo di cani e gatti e di rivolgerci all’Asl, ma non hanno saputo darci un numero di telefono. Allora abbiamo chiamato il 112 e dopo 25 minuti siamo riusciti a farci passare il veterinario dell’Asl di Torino che però ha detto che lui non sa nulla di volpi e che avrebbe dovuto intervenire la Città metropolitana o la Regione: non lo sapeva nemmeno lui». Il problema vero però era un altro: «Erano le 17.30 e la Città metropolitana dopo le 16 non lavora più. Chiudono gli uffici quindi nessun animale può essere prelevato dopo le 16». Nel frattempo la volpe peggiora, rantola e dal parco altri utenti cominciano a telefonare ad amici poliziotti, carabinieri e veterinari: «Quell’animale soffriva e nessuna faceva nulla, eravamo impotenti e pieni di rabbia». Parte anche una seconda telefonata al Canc: «Questa volta mi risponde una ragazza che mi dice che loro non possono prelevare l’animale ma che possono ospitarlo se viene portato da qualcuno e visto che noi non possiamo toccarlo, mi consiglia di chiamare vigili urbani e vigili del fuoco». Nuovo giro di telefonate e quando sono ormai passate circa due ore, sul posto arrivano i carabinieri di Leini. Anche loro si attaccano a telefono e radio ma la lotta con la burocrazia è impossibile da vincere pure se si indossa una divisa. «Erano le 19.30. A quell’ora l’animale deve morire da solo. Siamo rimasti a fissare gli ultimi respiri della volpe che morirà soffrendo da sola».

La vicenda è stata denunciata anche su Facebook e uno degli attori coinvolti, il Canc, ha voluto precisare la propria posizione: «Premettendo che noi effettuiamo solamente un servizio clinico sugli animali selvatici che vengono portati fino a qui da cittadini privati che li hanno trovati o da enti pubblici, è assolutamente impossibile sia stato risposto che noi trattiamo solo cani e gatti visto che ci occupiamo solo di animali non convenzionali e non visitiamo né cani né gatti». La spiegazioni quindi è un’altra: «Il Canc si trova fisicamente nell’ospedale veterinario universitario, il centralino è unico e bisogna seguire quanto indicato dal risponditore automatico. Potrebbe essere che chi segnala il problema abbia chiamato un altro settore, come per esempio il pronto soccorso cani e gatti o il ricovero cani e gatti». Al netto dell’errore umano, resta però il problema: dopo le 16 un animale selvatico è condannato a morire tra le sofferenze?