La zona 30 sbarca a Lingotto. «Ora basta incidenti mortali»

Dopo decine di incidenti – e un mortale – verrà rimesso in sicurezza l’attraversamento pedonale di corso Traiano con via Voli, in zona Lingotto.

I lavori, che partiranno lunedì 9 aprile, cercheranno di risolvere il problema sicurezza legato ad uno degli attraversamenti più pericolosi del quartiere, al centro delle polemiche da anni. Il perchè è presto detto.

Nel solo anno 2017 ci sono stati quattro sinistri molto gravi, che hanno sollevato ulteriormente la polemica nella borgata. La Circoscrizione, da anni, studiava come mettere in sicurezza l’attraversamento: si pensava infatti di mettere dei dossi, ma essendo corso Traiano un viale importante anche per le ambulanze, questa ipotesi è stata rapidamente scartata.

Ora, sarà introdotta la zona 30 che permetterà, senza dubbio, alle auto di rallentare. Tra via Guala e via Voli sarà ristretta la carreggiata con una banchina salva- gente centrale che aiuterà ulteriormente gli automobilisti a rallentare.

Un intervento importante secondo il vicepresidente della circoscrizione Otto, Massimiliano Miano. «Dopo quattro anni di richieste – spiega Miano – lunedì prenderanno il via i lavori». Fu il consiglio della ex Circoscrizione 9, su iniziativa dei consiglieri Palumbo e Lupi, a votare all’unanimità un ordine del giorno che impegnava il centro civico ad avviare di concerto con la Viabilità, l’iter per la messa in sicurezza dell’attraversamento.

«Nel corso degli anni – conclude Miano – sono stati numerosi gli incidenti a danno delle persone, tra cui, non lo dimenticheremo mai, anche una vittima, e l’ennesimo incontro avvenuto lo scorso anno, alla presenza dei tecnici, è la dimostrazione che l’attraversamento pedonale rialzato è un’opera essenziale».

A partire da lunedì verrà rivoluzionato il traffico di corso Traiano, con due banchine salvagente al centro delle carreggiate e restringimento di corsia. Oltre alla posa in opera di bande ottiche e sonore, per il rallentamento dei veicoli. Sarà, infine, chiuso l’attuale varco di accesso all’area taxi e intro- dotto il limite di velocità.