Si può sempre capire da un contenitore vuoto l’oggetto che ha contenuto? A volte parla la forma: una custodia da violino non può che far pensare a un violino. Eppure i mafiosi americani degli anni 30 la usavano per nascondere i mitra. Annusando un calice a ballon, ci senti quasi il profumo del cognac. Frugando nell’armadio di uno sconosciuto ti puoi fare un’idea di lui dai suoi abiti.

Ecco, gli abiti: l’abito non fa il monaco, dice il proverbio, nel senso che non basta travestirsi da monaco per esserlo. Ma un po’ lo fa. Chi è sensibile e ha fantasia, chi è attore nato, viene coinvolto dall’abito inusuale che indossa fino ad assumere le movenze e l’eloquio del personaggio che l’abito rappresenta. Vestito da prete prega in modo convincente e gli riesce più difficile bestemmiare. In frac o in tight si muove con più eleganza e signorilità, specie se lo indossa di rado. Vestito da generale assume un piglio deciso e autoritario. Se si mette in pettorina, braghe corte e scarpette Adidas gli viene voglia di saltellare.

È come se il contenuto abituale permeasse il contenitore, e trasformasse in parte il contenuto abusivo, influenzandolo. Fate cucinare a un grande chef un risotto sopraffino, e servitelo in due locali diversi. Nel primo (un locale di lusso) impiattandolo artisticamente su un piatto raffinato, nel secondo (una piolaccia) scodellandolo alla meglio in una terrina sbeccata. Poi fatelo votare da un gruppo di persone, spostandole da un locale all’altro. Vincerebbe il primo, perché l’abito fa il monaco. L’occhio vuole la sua parte, ma se gli concedi un dito si prende il braccio. Si chiama packaging.

