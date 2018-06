Laboratorio della droga in noto bar torinese. Pagine dei libri intrise di cocaina VIDEO

In manette sono finite quattro persone, tutte incensurate, con l'accusa di concorso in produzione di sostanze stupefacenti

Operazione antidroga in provincia di Torino. I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno scoperto un laboratorio di estrazione e produzione nelle cucine di un bar del centro di San Giusto Canavese.

La cocaina veniva nascosta nei libri, le cui pagine ne erano intrise prima della spedizione e poi ricavata attraverso un processo chimico.

Nello specifico i volumi erano testi giuridici in lingua spagnola. L’operazione è scattata la scorsa notte nel paese di Nicola Assisi, il narcotrafficante latitante la cui villa, due settimane fa, appena dopo la confisca, e’ stata data alle fiamme da ignoti.

In manette sono finite quattro persone, un italiano, due peruviani e un colombiano, sono stati arrestati per concorso in produzione di sostanze stupefacenti.

Il gruppo, composto tutto da incensurati, è stato portato successivamente nel carcere di Ivrea.