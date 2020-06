Laboratorio di marijuana in casa all’insaputa dei familiari: arrestato 49enne [FOTO e VIDEO]

Una vera e propria serra per la produzione di marijuana, con lampade per l’illuminazione, fertilizzanti e contenitori in plastica, il tutto nascosto in una stanza segreta in camera da letto, all’insaputa dei familiari.

LA SCOPERTA

Un italiano di 49 anni, di Castiglione Torinese, è stato scoperto e arrestato dai carabinieri della stazione locale per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti. L’uomo, grazie a dei pannelli in cartongesso, aveva ricavato una stanza segreta in camera da letto, dove coltivava la droga. I militari hanno rinvenuto 160 grammi di marijuana, mentre sono in corso indagini per decifrare alcuni messaggi criptati sul suo telefonino.