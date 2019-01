«L’accorpamento ci penalizzerà. Il Comune studi altre soluzioni»

«Il declino odierno, noi, l’avevamo previsto in tempi non sospetti». Ne sono certi gli ambulanti di via Di Nanni. E pensare che l’istituzione dell’area pedonale, tra piazza Sabotino e via San Bernardino, aveva invece lo scopo di aumentare la fruibilità del mercato e, al contempo, rendere possibile lo sviluppo di sinergie con i vicini negozi. Ma così non è stato. Per qualcuno, proprio l’isola stessa costituirebbe un problema. «Siamo in una specie di piccolo budello – sostiene Elio Spagnolo dal suo banco di frutta e verdura – e non ci sono possibilità di sviluppo».

Il mercato, dal punto di vista numerico, non sorride ma nemmeno piange. Su 99 stalli, più della metà sono sempre occupati e al martedì si arriva a 70 banchi, compresi i sorteggiati. Però qualche spazio vuoto c’è ed è per questo che, da anni, si parla di compattazione. Avvicinare cioè i banchi in modo da eliminare i buchi. Ma gli ambulanti non sono d’accordo. «Se ci compattassimo – afferma Maria Rosa Carena, una delle referenti dell’associazione – il mercato andrebbe ancora di più in crisi perché diventerebbe più piccolo. E perderemmo molti sorteggiati». Con la compattazione, poi, potrebbe iniziare la riqualificazione dell’area pedonale. Il progetto, presentato l’anno scorso in circoscrizione Tre dall’assessora Lapietra, prevede tre aree realmente pedonali – oggi l’isola, di fatto, a fine mercato diventa un parcheggio selvaggio – rispettivamente da piazza Sabotino a via Muriaglio, da via Muriaglio a via Volvera e da via Volvera a via Chiomonte.

Tuttavia, gli ambulanti sono convinti che questa riqualificazione peggiorerebbe ancora di più il commercio, già appesantito da costi alti per quello che, a conti fatti, non è un mercato grande come quelli di corso Brunelleschi o corso Racconigi. «Servono altre soluzioni – conclude Spagnolo -. Ad esempio detassare chi desidera venire qui a lavorare. Oggi mancano banchi fondamentali. Il formaggiaio, ad esempio, c’è solo il lunedì e il martedì. Oppure si potrebbe creare un’interazione tra i clienti dei bar e quelli del nostro mercato tramite l’installazione di dehors fissi».