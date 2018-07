Laci Kay Somers, la star di Instagram che ama sport e fornelli

Di lei ci eravamo occupati qualche tempo fa, quando aveva fatto notizia per le colorite esultanze sul web per l’ennesimo trionfo in Nba dei suoi Golden State Warriors. Ma abbiamo deciso di tornare sull’argomento, perché Laci Kay Somers è una di quelle ragazze che sanno catturare l’attenzione. Chiedere per conferma ai 9,7 milioni di follower del suo profilo Instagram.

Appassionata di sport – oltre che per il basket, va pazza per il motociclismo e naturalmente per il fitness e la palestra – ha una caratteristica che piacerà moltissimo ai maschietti più tradizionalisti: ama dilettarsi ai fornelli e – assicura – è in grado di preparare manicaretti deliziosi.

Inoltre, da qualche anno ha intrapreso con particolare successo la carriera musicale, nelle vesti di cantante, ed è anche un’apprezzata personal trainer. Insomma, con una così non si corre mai il rischio di annoiarsi.