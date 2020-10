L’acqua del rubinetto non è buona? Ecco un metodo laborioso per filtrarla!!

L’acqua che esce dal rubinetto di casa non è buona? In un video pubblicato su Youtube ecco un metodo un po’ strano (e a dir poco laborioso) per…filtrarla!! Basta travasarla in un paio di bicchieri, utilizzare un po’ di carta assorbente e voilà, il liquido diventa…pulito!! Attenti: da non prendere assolutamente alla lettera!!