I ladri assediano i campi sportivi. «Ma nessuno sposta Barattolo»

Qualche novità sul futuro del Barattolo potrebbe arrivare nel mese di novembre, difficilmente prima. Lo si è capito nella giornata di ieri quando l’assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Torino, Marco Giusta, si è trovato costretto a rispondere all’ennesima interpellanza formulata dal capogruppo dei Moderati in Sala Rossa, Silvio Magliano. Nel mirino l’annosa questione del trasferimento da via Carcano e Canale dei Molassi, i conti relativi alla Tari e i furti ai danni del Vanchiglia Calcio. Furti che risalirebbero alla scorsa estate. «Due le intrusioni» ha spiegato anche l’assessore. Dagli armadietti, a luglio, sarebbero sparite le maglie e alcuni borsoni. «Ma noi abbiamo prontamente denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine» spiega il presidente della società. Ulteriore problema dopo i furti alla vicina piscina Colletta di via Ragazzoni.

«Ci auguriamo che venga data una risposta ai cittadini – fa sapere Magliano – che da tempo aspettano novità sullo spostamento di quel mercato». Trasloco che sarebbe in atto, secondo l’assessorato competente. «La soluzione di via Carcano era e rimane una soluzione temporanea – ha ribadito Giusta – e siamo già a lavoro con chi ha vinto il bando per trovare una soluzione alternativa». Intanto proseguono i controlli che hanno portato alla confisca di dieci tessere, in possesso a falsi venditori. Mentre i comitati si fanno avanti, accusando la Città di non voler comunicare i nomi delle presunte tre aree scelte per lo spostamento del suk. Tra cui l’ex deposito Amiat di corso Novara. «Un ennesimo rinvio – hanno protestato le associazioni di Porta Palazzo e Borgo Dora -. A nostro avviso si tratta di un gioco scorretto. Speriamo che l’assessore ci smentisca decidendo e, soprattutto, chiudendo la partita in tempi credibili».