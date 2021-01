Ladri a casa McKennie durante Juve-Spal

Sapevano che sarebbe stato impegnato all’Allianz Stadium per la sfida di Coppa Italia contro la Spal e ne hanno approfittato per una fare una visita a casa sua. Ladri in azione mercoledì scorso nell’abitazione di Weston McKennie, il centrocampista 23enne della Juventus, in strada Valpiana.

I malviventi hanno forzato una finestra del bagno e si sono introdotti all’interno della villa, portando via abiti, scarpe e materiale tecnico del valore ancora da quantificare. Molto probabilmente il colpo è stato studiato e pianificato nei minimi dettagli.

Solo al rientro nella propria abitazione, giovedì pomeriggio, McKennie si è accorto del furto subito. Nell’abitazione del centrocampista si sono subito recati i tecnici della polizia scientifica che hanno effettuato rilievi e ricercato eventuali tracce dei malfattori.