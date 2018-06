Ladri di notte: tentano di intrufolarsi nel supermarket ma fanno troppo rumore. Beccati

E' successo in via Gottardo a Torino

Avevano tentato, nottetempo, di intrufolarsi in un supermercato di via Gottardo a Torino forzando una delle porte dell’ingresso dell’esercizio commerciale. I rumori hanno però svegliato un residente il quale ha lanciato l’allarme, contattando la polizia. Nel giro di pochi minuti, sul posto, si sono precipitati gli agenti della squadra volante e per i due ladri mancati, un 42enne italiano e un 39enne marocchino, non c’è stato nulla da fare.

FERMATI DUE PREGIUDICATI

I due, entrambi con precedenti di polizia alle spalle, sono stati fermati mentre stavano tentando di allontanarsi dal supermarket: avevano un paio di guanti neri e 4 buste di plastica. Per loro è scattato l’arresto.

CONTROLLATI ALCUNI STRANIERI

Durante il controllo del cortile pertinente al supermercato, gli agenti hanno fermato anche alcuni cittadini stranieri, risultati estranei all’accaduto; per due di essi, di nazionalità marocchina, risultati irregolarmente residenti in Italia, sono scattate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.