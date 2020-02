I malviventi hanno approfittato della pausa pranzo per entrare in azione indisturbati: trafugati 300 euro

Ladri in farmacia: svaligiato il registratore di cassa. E’ successo a Beinasco, giovedì scorso (13 febbraio). Nel mirino dei malviventi è finita la “Farmacia Sant’Anna” di via Orbassano. I balordi hanno approfittato dello “spacco” della pausa pranzo per entrare in azione.

SVALIGIATO IL REGISTRATORE DI CASSA

Dopo aver forzato una porta laterale dell’esercizio commerciale, si sono diretti, indisturbati, verso il registratore di cassa, prelevando tutti i soldi in quel momento presenti nel vano cassetto (circa 300 euro). Messo al sicuro il bottino, si sono dileguati.

FURTO DENUNCIATO AI CARABINIERI

Tornati in farmacia, i titolari non hanno potuto fare altro che imbattersi nell’amara sorpresa. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri del locale distaccamento dell’Arma. Tocca ora ai militari provare ad acciuffare gli autori del furto.