I ladri di ottone colpiscono ancora: rubate le pulsantiere a Santa Rita

Hanno colpito ancora. Proprio come un anno fa di questi tempi, il quartiere Santa Rita deve di nuovo fare i conti con i ladri di citofoni. Un raid in piena regola, che nelle scorse notti ha interessato le vie Mombarcaro, Osoppo e Castelgomberto. Ancora una volta, sono tornati in azione i predoni dell’ottone, scatenati nello sradicare le pulsantiere dai palazzi. A farne le spese, quei poveri abitanti che scesi di casa la mattina presto si sono ritrovati la sgradita sorpresa. Come sempre il materiale provento di furto, in questo caso l’ottone, viene poi destinato a un forno, per la fusione. Non per niente, da anni le quotazioni dell’ottone sono in crescita nel mercato della rottamazione e seguono solo quelle del rame, altro metallo che fa gola negli ambienti della criminalità.

Furti che nella stragrande maggioranza dei casi avvengono di notte. E a rimetterci, come sempre, sono i residenti che poi devono cambiarsi la pulsantiera. A quanto pare, Santa Rita sembra essere un quartiere particolarmente preso di mira. Proprio l’anno scorso, sempre in estate, venne compiuto un maxi-raid che coinvolse addirittura quindici pulsantiere in più vie del rione. Corso Orbassano nei pressi del Carrefour, più diversi numeri civici di via San Marino e via Gorizia. Un fatto mai visto prima d’ora da quelle parti. Ma va detto che i malviventi, quando si tratta di portarsi via i citofoni dai palazzi, non fanno certo distinzione di quartiere.

Nel recente passato anche i cittadini di Torino Nord, da Borgo Vittoria a Barriera di Milano fino ad Aurora, hanno ricevuto la “visita” dei predoni dell’ottone. Una tendenza, quella di rubare questo tipo di materie prime, dettata dalla crisi economica e dal fatto che queste, una volta rivendute, consentono un facile guadagno. E se fino a qualche anno fa i ladri erano soprattutto stranieri dell’Est Europa, oggi si fanno valere, per così dire, anche i nostri connazionali.