Ladri rubano le merendine ai bimbi dell’asilo

Ladri di merendine nella scuola dell’infanzia di via Gino, a Sangano. Si tratta del secondo caso nel giro di un anno.

I ladri sin sono introdotti nella struttura forzando una finestra in alluminio. Poi hanno cominciato a esplorare le aule, arraffando tutto ciò che potevano portare via tra cui una macchinetta per il caffè, budini e merende destinate ai bambini. Sono stati portati via anche un vecchio computer e i pacchi di mascherine chirurgiche in dotazione alla scuola. Non si esclude che ad attirare l’attenzione dei ladri siano proprio state quest’ultime. Sul fatto indagano le forze dell’ordine che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di sicurezza della zona.

