I ladri rubano le telecamere ma prima vengono filmati

Ladri in azione, qualche notte fa, nella sede della Croce Verde di Rosta, in via Stazione 92.

I teppisti, un gruppo di giovani, hanno smontato due telecamere che sorvegliavano la sede stessa. Ed è proprio grazie a quell’impianto di videosorveglianza che ora sono scattate le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Rivoli. Perché, seppur smontati e vandalizzati, gli occhi elettronici hanno immortalato, passo passo, i ladri. E le immagini sono poi state pubblicate su Facebook.

