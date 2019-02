Ladri scatenati di giorno e di notte, controlli a tappeto dei carabinieri

Per un mese abbondante, Mappano è stata teatro delle razzie di una banda di ladri. Che hanno preso di mira diverse abitazioni tra via Borgaro, via Bocciardini, via Leonardo da Vinci, via Rivarolo e via Case Sparse. E, quasi certamente, anche altre zone. Anche se spesso e volentieri le vittime decidono di non denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine o di non raccontarlo ai media o su Facebook per paura.

Un fenomeno che aveva mandato in fibrillazione l’intera popolazione della giovane municipalità. A tal punto che in molti avevano persino ipotizzato di dare vita a vere e proprie ronde pomeridiane, serali e notturne. Già, perché i ladri avevano iniziato a rubare ad orari molto insoliti, fino a poco tempo fa impensabili. Come quelli pre serali: tra le 18 e le 20. E agendo sempre a “colpo sicuro”, dato che i ladri avevano ben chiari orari, spostamenti e impegni dei diversi proprietari.

Per arginare il problema, il comando compagnia dei carabinieri di Venaria, e in particolar modo la stazione dei carabinieri di Leini, che ha giurisdizione sul territorio di Mappano, hanno deciso di organizzare numerosi posti di blocco, diurni, serali e notturni, per cercare di stanare i responsabili e consegnarli alla giustizia.

«Le promesse sono state mantenute e non possiamo che esserne felici – sottolinea Francesco Grassi, sindaco di Mappano -. Questo fenomeno stava diventato piuttosto problematico, viste anche le reazioni della cittadinanza. L’invito fatto ai mappanesi qualche settimana fa lo rinnovo: bisogna segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine situazioni sospette al fine di agevolarne l’intervento. Anche un piccolo dettaglio potrebbe essere decisivo per trovare questi malfattori».

E il prossimo venerdì, 8 febbraio, alle 20.45, nella sala Lea Garofalo, Palazzo Civico e l’Arma hanno organizzato una serata pubblica sul tema della sicurezza.