Ladro al supermarket: strappa l’antitaccheggio a morsi. Beccato

L'uomo ha tentato di trafugare 7 bottiglie di liquore: è stato arrestato, per tentato furto, dagli agenti della Volante

E' successo in via Porpora a Torino

Un cittadino romeno di 37 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato furto dagli agenti della squadra volante. L’uomo, dopo essere entrato in un supermercato di via Porpora a Torino, si è diretto nella corsia degli alcolici. Qui ha preso 7 bottiglie di liquore e, dopo aver strappato con i denti la placca antitaccheggio, le ha occultate all’altezza della vita.

INTERCETTATO ALLE CASSE

A quel punto ha tentato di superare la barriera delle casse comprando una bottiglia d’acqua. La cosa, però, non è passata inosservata agli addetti del supermercato che hanno contattato la polizia che lo ha subito tratto in arresto. Il 37enne aveva, a suo carico, precedenti di polizia specifici essendo stato già autore di numerosi furti simili in esercizi commerciali.