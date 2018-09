Ladro d’auto colto sul fatto dalla polizia a Torino

Gli agenti lo hanno fermato in via Cignaroli: al suo attivo diversi precedenti e numerosi nomi falsi

Lo hanno colto come un bambino con le mani nella marmellata: in questo caso, accovacciato all’interno di un’autovettura in sosta dove si era intrufolato allo scopo di trafugare il contenuto della merce, degli oggetti e dei documenti personali depositati nel cruscotto.

Un uomo di 45 anni, di nazionalità straniera, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato dagli agenti di polizia in via Cignaroli. A nulla è valso il camouflage del ladro, vestito con berretto, felpa nera e occhiali scuri.

Ad allertare la polizia è stato un passante che portava a spasso il cane e che ha notato un uomo guardare con attenzione all’interno delle auto in sosta. L’uomo fermato per furto aveva a carico diversi precedenti di polizia e numerosi nomi falsi.