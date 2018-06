Ladro di cioccolata sorpreso al supermarket: tenta la fuga ma la polizia lo blocca

E' successo in via Cibrario a Torino

Gli agenti della squadra volante hanno arrestato un cittadino marocchino (pregiudicato per reati contro il patrimonio). Il giovane, dopo essere entrato in un supermercato di via Cibrario a Torino ed aver “arraffato” numerosissime barrette di cioccolata dagli scaffali, nascondendole in uno zaino, si è recato alle casse dove ha pagato solo una lattina di Coca Cola; fermato da un addetto alla sicurezza che si era accorto del furto, per guadagnarsi la fuga, non ha esitato a spintonare il vigilantes ed anche il proprietario del negozio, dandosela poi a gambe.

INTERCETTATO E FERMATO DALLA POLIZIA

Una pattuglia della Polstato, prontamente intervenuta sul posto, lo ha intercettato e fermato, nonostante la forte resistenza opposto dal fuggitivo. Il giovane, che risultava già sottoposto agli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria presso la stazione dell’Arma di Barriera Milano, è stato arrestato per tentata rapina impropria.