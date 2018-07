Ladro di salmone beccato al supermarket, spintona il vigilante e scappa. Preso

E' sucesso in corso Giulio Cesare a Torino

Un italiano di 47 anni, è stato sottoposto a fermo dagli agenti del commissariato Barriera Milano. Secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, l’uomo, dopo essere entrato in un supermercato di corso Giulio Cesare a Torino, si era impossessato di 5 confezioni di salmone. Quando era stato avvicinato da un addetto del supermercato che aveva notato i suoi movimenti, lo aveva spintonato violentemente uno scaffale e si era dato alla fuga.

RINTRACCIATO DALLA POLIZIA

Gli agenti del commissariato, ricevuta la notizia e le descrizioni del “razziatore“, si sono subito messi sulle sue tracce, rintracciandolo dopo circa un’ora in via Spontini angolo corso Giulio Cesare. Il 47enne non ha avuto scampo ed è stato fermato con l’accusa di rapina.