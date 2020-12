Ladro in bici: ruba pantaloni e camicie al centro commerciale e scappa. Acciuffato

L'uomo, 52 anni, è stato intercettato a pochi passi dalla stazione. Anche la mountain bike in sella alla quale viaggiava, era stata trafugata

Ruba vestiti ed altri capi d’abbigliamento da un centro commerciale e scappa in bici, ma la sua fuga finisce a pochi passi dalla stazione ferroviaria dove il ladruncolo, un 52enne del posto, viene intercettato e arrestato dai carabinieri. E’ successo a Chieri, nell’hinterland torinese.

NEL BORSONE LA MERCE TRAFUGATA

L’uomo, che ora deve rispondere del reato di furto, è stato fermato in via Roma, in sella ad una mountain bike con una borsa contente diversi capi d’abbigliamento, un cappotto, cinque pantaloni, diverse t-shirt, camicie, ancora provvisti di etichetta.

BICI ED ABITI ERANO STATI RUBATI

I carabinieri del locale Nucleo Radiomobile hanno verificato che tutto il vestiario era stato rubato poco prima da un centro commerciale di Chieri, mentre la bicicletta era stata trafugata da una rastrelliera condominiale. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.

ALTRO ARRESTO AD ORBASSANO

A Orbassano, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato una nomade di 48 anni, domiciliata nel campo nomadi, destinataria di un ordine di carcerazione per furto aggravato.

RICERCATO PER FURTO: PRESO

A Carmagnola, infine, ancora i carabinieri hanno fermato e bloccato un altro ricercato per furto. Si tratta di un italiano di 57 anni del posto, destinatario di un ordine di carcerazione.