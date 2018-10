Ladro in boutique: tenta di “svuotare” la cassa. Beccato con le mani nel sacco

Non ha avuto “fortuna” il 43enne che, in un negozio del centro cittadino di Ivrea, ha tentato di mettere a segno un furto. L’uomo, dopo essersi introdotto in una boutique, approfittando di un attimo di distrazione della proprietaria, si è avvicinato al registratore di cassa nel tentativo di “svuotarlo”.

BECCATO DALL’AGENTE

Per fortuna, in quel momento, si è trovato a passare di là un agente del locale commissariato di polizia, libero dal servizio, il quale, fermatosi per un istante davanti alle vetrine del negozio ha immediatamente capito cosa stava per accadere all’interno del negozio ed è entrato in azione riuscendo a bloccare il ladro pochi attimi prima che riuscisse a mettersi in tasca i contanti custoditi nella cassa.

AVEVA UN GROSSO CACCIAVITE

L’uomo goffamente ha cercato di giustificarsi dicendo che si trovava nel negozio perché doveva acquistare un regalo per la sua fidanzata. Perquisito, è stato trovato in possesso di un cacciavite di grosse dimensioni, subito sequestrato.

ALTRI FURTI NEL CENTRO EPOREDIESE

L’uomo, che lo scorso mese di settembre, secondo la polizia, era già stato protagonista di altri quattro tentati “colpi” in altrettanti esercizi commerciali della città eporediese, è stato arrestato per tentato furto e possesso ingiustificato di strumenti atti ad aprire o forzare serrature.