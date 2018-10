Ladro di moto in azione, la telecamera riprende tutto

Il malfattore non si cura affatto della videosorveglianza e va dritto per la sua strada

Le telecamere del sistema di videosorveglianza sono sistemate in bella mostra, ma questo losco personaggio non se ne cura affatto. Appena avvista la moto parcheggiata nel vicoletto, ci mette meno di trenta secondi a impossessarsene.

Il ladro prima riesce ad accendere il motoveicolo, poi con una rapida manovra ci si sistema sopra e si dilegua chissà dove. La speranza, per il proprietario della moto, è riposta proprio in queste immagini: riuscirà a riottenere la sua moto? E il ladro pagherà per quanto commesso?