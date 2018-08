Ladro recidivo arrestato a Torino: riconosciuto per la tuta della Juventus

Gli agenti hanno notato l'uomo per i colori bianconeri e lo hanno bloccato dopo un furto in un supermercato

Qualche appassionato di calcio ne approfitterà per ricamarci qualche battutina sopra: un ladro recidivo è stato riconosciuto e arrestato a Torino perché indossava la tuta della Juventus.

Gli agenti della squadra volante hanno fermato un 35enne di nazionalità italiana, sottoposto al provvedimento di obbligo di dimora con divieto di uscire dalle 20 alle 8 del mattino, che nonostante le limitazioni alla sua libertà ha continuato a delinquere.

L’ultimo colpo, però, è stato anche quello per il quale è stato arrestato. L’uomo è entrato in un supermercato di corso Traiano e ha asportato dagli scaffali tre bottiglie di champagne, inserendole in una tasca ricavata ad hoc all’interno dei pantaloni della tuta della Juve che indossava.

Ha poi superato le casse del supermercato, ha minacciato un dipendente e si è dato alla fuga. Le descrizioni dei dipendenti e dei testimoni e una foto scattata subito dopo il furto hanno consentito agli agenti della volante di intercettarlo in via Caio Plinio. La passione per la Juventus, insomma, è stata fatale al ladro.