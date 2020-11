Ladro tenta il colpo tra i banchi del mercato: beccato dai “civich” con le mani nel sacco

Ladro in manette. E’ successo sabato mattina tra i banchi del mercato di piazza della Repubblica a Torino. Qui, infatti, una pattuglia di agenti del comando Porta Palazzo della polizia municipale, durante un controllo, hanno arrestato un uomo con l’accusa di furto.

LE URLA DEI CLIENTI ATTIRANO I CIVICH

I “civich“, attirati dalle urla di alcuni clienti, sono intervenuti e hanno colto sul fatto l’uomo che, proprio in quel momento, stava rubando un cellulare dalla tasca del giubbotto di una donna intenta a fare compere presso un banco del settore ortofrutticolo.

SARA’ PROCESSATO PER DIRETTISSIMA

Si trattava di un 42enne di nazionalità romena. Il malvivente è stato arrestato per furto in flagranza di reato. Il cellulare è stato subito riconsegnato alla proprietaria, mentre per l’uomo è stato disposto il rito per direttissima.