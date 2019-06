Ladro ucciso da un colpo di pistola: test con un manichino per la verità

Un foro d’entrata all’altezza della scapola, un altro di uscita nel torace. Deve partire di qui l’inchiesta sulla morte di Ion Stavila. Dai risultati dell’autopsia eseguita sul corpo del 24enne moldavo ucciso da un colpo di pistola esploso dal tabaccaio Marcellino Iachi Bonvin, 65 anni. Ma trasformare quelle che al momento restano mere anticipazioni degli esiti dell’esame cadaverico in certezze sulla dinamica è quantomeno prematuro.

Perché due fori, sa bene chi pur digiuno di nozioni balistiche abbia seguito almeno qualche cronaca giudiziaria, non sono sufficienti a dire dove si trovassero i soggetti coinvolti in una sparatoria. Perché i corpi e le loro parti, come può sperimentare chiunque semplicemente, non sono statici. E servono altri elementi per stabilire la traiettoria.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI