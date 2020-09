Lady D, 23 anni dopo: «William deve essere re, Carlo non ha la stoffa». Poi la morte misteriosa

Sono passati 23 anni dalla morte di Lady Diana. Era il 31 agosto 1997 e un incidente in auto a Parigi se la portò via per sempre. Un triste anniversario che William ed Harry hanno voluto ricordare annunciando, con un comunicato stampa congiunto, che l’anno prossimo verrà finalmente installata nel giardino di Kensington Palace la statua dedicata alla loro mamma. Un omaggio per celebrare l’eredità lasciata da questa donna, ancora presente nei pensieri di molte persone. A distanza di tanto tempo il ricordo della principessa del Galles è sempre vivo. E vive sono anche le sue parole, pronunciate nelle interviste e nei discorsi pubblici o raccolte grazie alle confessioni di amici e familiari. Ora che, a causa dei rischi legati al Covid, è sempre più probabile un’abdicazione della Regina Elisabetta in favore del principe Carlo, non possono non tornare in mente le parole pronunciate a tal proposito da Lady Diana. Frasi pesanti come macigni e che, a distanza di più di un quarto di secolo, ancora hanno un peso nel posizionamento dell’opinione pubblica. Era il 1995 quando Lady Diana concesse la celebre intervista a Martin Bashir, andata in onda sulla Bbc. Impossibile non ricordarla. Lo sguardo vittimistico, sottolineato dall’eye-liner. La giacca nera. Gli orecchini di perle. E ancora: la voce flebile, i mezzi sorrisi, il mento abbassato. La frase: «Eravamo in tre in questo matrimonio, un po’ troppo affollato», un chiaro riferimento ai tradimenti di Carlo con Camilla, è passata alla storia. Come alla storia è passata un’altra parte dell’intervista. Quella in cui la principessa spiegava perché, secondo lei, l’ex marito non fosse in grado di fare il re. Senza se e senza ma. Lady Diana non aveva mezze misure: il trono è per William, «Carlo non ha la stoffa per fare il re», disse Diana, con una voce infantile, durante l’intervista. «Penso che stare ai comandi lo limiterebbe davvero troppo. Non credo che sarebbe capace di adattarsi al ruolo», aggiunse. La principessa del Galles, insomma, aveva le idee chiare: l’ex marito non aveva le qualità per salire sul trono. Il savoir faire, lo spirito di adattamento, la diplomazia. William, al contrario, sì. Secondo sua madre sarebbe stato il sovrano ideale. Ed è per questo che Diana ci teneva a farlo crescere come una persona “normale”. Solo guardando fuori dalle mura di palazzo sarebbe riuscito a governare con saggezza. E a farsi amare dai suoi sudditi. Ora che si rincorrono le voci riguardo a un possibile ritiro anticipato della Regina Elisabetta, chissà se l’augurio di Lady Diana si avvererà. O se il principe Carlo, l’attuale erede al trono, si assumerà le sue responsabilità e indosserà la corona al posto della madre. Forse è proprio grazie alle pungenti parole dell’ex moglie che si è convinto ad assolvere al suo ruolo nel migliore dei modi. Ma il mistero rimane…