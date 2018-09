L’affondo di Martina: “L’amministrazione di Torino è ambigua e debole”

Intervenuto a Terra Madre Salone del Gusto, il segretario Pd Maurizio Martina ha attaccato l’amministrazione comunale torinese. “E’ evidente il disorientamento di questa amministrazione che, con ambiguità e debolezza, porta avanti un indirizzo che non riesce a concretizzarsi e a farsi capire anche oltre i confini torinesi”, le parole di Martina.

Attacco ai pentastellati anche sulla Tav: “Si tratta di un tema che interessa l’intero Paese e che andrebbe affrontato con meno ideologia e più senso pragmatico all’interno di una sfida di sostenibilità che dobbiamo raccogliere tutti con una scelta chiara di ammodernamento delle reti infrastrutturali del nostro territorio”.

Dulcis in fundo, la spinosa questione olimpica: “Il pasticcio creato dal governo sulle Olimpiadi è evidente. Ci sono città che si sono mosse bene, come Milano. Torino penso abbia fatto dei passi falsi. Vedremo cosa accadrà perché anche nella maggioranza tra Lega e Cinque Stelle non si capisce bene cosa quale sia la linea”.