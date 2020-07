Dopo l’aggressione con i cocci di vetro, si toglie la maglietta e scappa. Beccato dalla polizia

Martedì pomeriggio alcune persone in piazza della Repubblica a Torino richiamano l’attenzione di una pattuglia di agenti in transito, segnalando la presenza di un uomo in corso Regina Margherita con un taglio profondo all’avambraccio.

I POLIZIOTTI SOCCORRONO IL FERITO

I poliziotti soccorrono il ferito ed allertano il 118. Questi racconta alle forze dell’ordine di aver avuto, poco prima, un diverbio con un conoscente, cittadino marocchino di 27 anni, e di averlo visto allontanarsi al termine della discussione per poi fare ritorno con alcune bottiglie di vetro.

LO AGGREDISCE CON BOTTIGLIE DI VETRO

Il ventisettenne – secondo il racconto fornito dall’uomo – aveva iniziato allora a lanciargliele contro. Alcuni frammenti di vetro lo avevano raggiunto al braccio, facendolo cadere a terra. Al termine della colluttazione l’aggressore si era poi allontanato in direzione Rondò della Forca, a torso nudo.

LA POLIZIA LO RINTRACCIA IN VIA GERDIL

I poliziotti hanno rintracciato rapidamente lo straniero in via Gerdil: era a petto nudo e con evidenti tracce di sangue sulle gambe riconducibili all’aggressione.

AVEVA PRECEDENTI ALLE SPALLE

Il ventisettenne, risultato irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti di polizia alle spalle, tra cui un episodio analogo risalente al settembre 2018, è stato arrestato per lesioni personale aggravate e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale,.