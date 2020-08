Il laghetto soffoca tra i rifiuti, gare di modellismo a rischio

Non c’è solo il problema sporcizia a preoccupare. Ancora una volta, il laghetto di Italia ’61, al posto di essere il fiore all’occhiello del quartiere, rischia di rappresentare un problema anche per tutti gli appassionati di modellismo. Sì, perché lo specchio d’acqua artificiale realizzato cinquant’anni fa per le celebrazioni dell’unità d’Italia è nuovamente ingombro di rifiuti e sporcizia. Un bel cruccio per chi, invece, vuole organizzare delle manifestazioni nel parco, come quella che avrà luogo nel fine settimana.

Il laghetto è pieno di alghe, rami, bottiglie, e i volontari da soli possono fare poco. Inutile dire che la sporcizia nel lago non aiuterà la manifestazione, che ha come scopo quello di rilanciare il parco, da troppi anni vittima dell’abbandono e dell’incuria. Il tempo, però, stringe perché alla fine del mese mancano meno di due settimane.

