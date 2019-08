Il laghetto soffoca tra i rifiuti. E la pulizia tocca ai volontari

Potrebbe venire considerato uno dei più bei luoghi della periferia sud di Torino. Potrebbe. E dire che basterebbe poco: un po’ di buona volontà unita a una pulizia più frequente. Invece, per il lago di Italia ’61, a cavallo tra corso Unità d’Italia e via Ventimiglia, si torna a parlare ogni anno di emergenza sporcizia, tanto che ci dovranno pensare i volontari a rimboccarsi le maniche per pulire il piccolo specchio d’acqua artificiale, un tempo – bel – biglietto da visita per il quartiere Nizza Millefonti.

Lo fanno ormai tutti gli anni, generalmente in concomitanza con l’iniziativa di settembre “Puliamo il mondo”: iniziarono quando un piccolo gruppo di residenti con l’amore per il proprio quartiere si rese conto che il laghetto di Italia ’61 versava in condizioni veramente tristi: non solo fogliame e rametti, che cadono continuamente nell’acqua, ma anche bottiglie, sacchetti di plastica, lattine e scatole di cartone gettate dai soliti incivili che non hanno alcun rispetto per l’ambiente che li circonda. Nel lago si trovava di tutto e si continua a tutt’ora a ripescare ogni sorta di rifiuto, in grado solo di avvelenare il bacino artificiale presente a due passi dallo scheletro della monorotaia. Bastano le foto scattate dai passanti nelle ultime ore a dare l’idea della situazione. Immagini che vedono le sponde, in questi primi giorni di agosto, completamente private del loro essere. Con la flora e la fauna a pagare per colpa della solita mano, incosciente, dell’uomo.

«A settembre, in occasione del quinto raduno di modellismo nautico, saranno ancora una volta i volontari del Lingotto di Torino Spazio Pubblico a ripulire le sponde del laghetto per far navigare i modellini di navi, barche e motoscafi – spiega Cesare Carbonari, gestore di una bocciofila della zona -. Moltissimi residenti continuano a chiedere all’amministrazione un progetto di pulizia ordinaria. Nell’attesa c’è chi si adopera per far sì che l’acqua non diventi una palude, costringendo gli amanti del modellismo a emigrare altrove». Anche quest’anno, dunque, le sorti del laghetto restano in mano alla passione dei volontari. E per richiamare quanta più gente possibile al parco e contribuire alla sua rinascita si pensa di dedicare una giornata a ogni tipologia di modellismo.

In occasione dell’iniziativa “Puliamo il mondo”, il parco potrebbe dunque venire animato da piccoli trenini, automobili da corsa, barche e molto altro. Nella speranza che la sporcizia che oggi regna padrona domani sia solo uno spiacevole ricordo.