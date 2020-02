L’agonia del bocciodromo: «Da 11 anni tutto fermo»

Quella gigantesca struttura semi-coperta è lì da undici anni. Mai completata e sempre in attesa di capire quale sarà il suo utilizzo. Parliamo del bocciodromo fantasma di via Tronzano, vera nota dolente del quartiere Barriera di Milano. Nel 2009 c’era solo un’area di cantiere, recintata, e pronta ad ospitare un intervento di riqualificazione. undici anni dopo quel bocciodromo, tanto atteso dai residenti del quartiere è ancora un cantiere senza arte ne parte, con una copertura a metà, un visibile spreco di risorse, l’erba che comincia a crescere e nessuna traccia di pensionati al seguito.

In via Tronzano, via Garlanda e via Poggio continua a tenere banco il caso dell’opera mai terminata e che, in passato, ha visto alternarsi diverse ditte, vincitrici dell’appalto. Ma costrette, successivamente, a dare forfait a causa di alcune difficoltà economiche sopraggiunte. Nell’area dovevano sorgere un giardino per i bambini del vicino asilo, una recinzione e, appunto, un campo bocce al coperto per accontentare gli anziani della zona. E l’unico lavoro terminato è stato proprio quello del polmone verde per i bambini. «Tante promesse trasformatesi precocemente in fumo – raccontano due pensionati del quartiere -. Ormai sono anni che attendiamo invano la conclusione dei lavori e sinceramente non sappiamo più cosa dire o pensare».

Secondo la Circoscrizione 6, tuttavia, la situazione sarebbe in divenire. «Il circolo “Risorgimento” – racconta la coordinatrice allo Sport della Sei, Isabella Martelli -, potrebbe usufruire dell’area grazie a un cambio di destinazione. Per la parte di progettazione, invece, ci affideremo all’ordine degli architetti». L’idea è quella di accantonare l’opzione bocciodromo per far spazio ad attività culturali e ballo.