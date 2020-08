Lais, l’angelo brasiliano di Victoria’s Secret

Brasiliana, esplosiva, seguitissima. Lais Ribeiro, classe 1990, è una top model latina da 2,2 milioni di follower su Instagram. Trapiantata a New York, la sua ascesa è stata inarrestabile, tanto da sfilare per stilisti del calibro come Chanel, Louis Vuitton, Gucci e Dolce & Gabbana. La consacrazione a livello planetario nel 2015 quando diventa ufficialmente una Victoria’s Secret Angels.