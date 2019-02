L’aiuto del Comune alle famiglie in difficoltà. Debito ridotto con la “Rinascita degli onesti”

Il Comune è riuscito nell’impresa: in due anni ha ridotto i debiti di 21 famiglie grazie a “La rinascita degli onesti”, il primo centro del Nord Italia per aiutare le persone in crisi. Quello di Villastellone è un “Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (Occ), come questi centri sono stati battezzati dalla legge “Salva-suicidi” del 2015: «Nel primo biennio di attività sono state 21 le pratiche andate a buon fine in tribunale, contro le due rigettate e le due giudicate inammissibili – riporta il sindaco Davide Nicco, primo sponsor dell’iniziativa -, Significa che la percentuale di successo è dell’84%». Al 31 dicembre c’erano altre 24 istanze già depositate: «Complessivamente coprono un debito di 4,3 milioni di euro, di cui 2,6 milioni senza alcun tipo di garanzia: si propone al tribunale di restituire un terzo della cifra, circa un milione e mezzo. Così si andrebbe davvero incontro alle richieste di soggetti che, per colpa della crisi, si sono trovati nella condizione di non poter onorare tutti i loro debiti: finora ci siamo riusciti e i numeri dei primi due anni lo dimostrano». I tempi per presentare le richieste, però, non sono molto rapidi: secondo i dati comunicati dal sindaco, in media servono dieci mesi e mezzo per raccogliere tutti i documenti e presentare la pratica in tribunale. Nicco crede comunque molto in questo progetto: «Il nostro servizio per i cittadini in difficoltà economica incolpevole sta offrendo un’occasione di rinascita e di una nuova vita. Poterla offrire è una delle soddisfazioni più grandi della mia esperienza da sindaco». Il primo cittadino attribuisce il merito soprattutto al referente del progetto, Luigi Spada, e agli avvocati Chiara Cracolici e Alessandro Curletti: «In questi due anni ho incontrato quasi 500 famiglie e piccoli imprenditori con gravi problemi finanziari determinati da criticità familiari o da perdita del lavoro – interviene Spada – I risultati positivi de “La rinascita degli onesti” dimostrano che questo è uno strumento concreto per rispondere ai loro bisogni». Per rivolgersi al centro di assistenza di Villastellone, si può telefonare in Comune allo 011.9614111: il primo colloquio valutativo è gratuito.