L’albero dei cachi

Tutti i ristoranti restano chiusi. Tutti meno il self service “ai buoni cachi” in fondo al mio giardino. Lo vedo frequentatissimo, da mattina a sera. Peccato che sia riservato ai soli uccelli. Li guardo arrivare, mangiare e volar via, e penso. La più bella invenzione fatta sotto Covid, dopo i vaccini, è quella stanza gonfiabile con dentro un telone di politene trasparente dotato di maniche che permette di vedere e abbracciare i parenti senza infettarsi. La chiamano “la stanza degli abbracci” ed è già stata comperata da molte Rsa. Gli ospiti ne sono entusiasti. Poter vedere e sentire i loro cari era già possibile prima attraverso i vetri, ma poterli abbracciare e toccare, anche con interposta pellicola, è tutt’altra cosa. Li capisco. La mia è sempre stata una famiglia di “abbraccioni”. Anche in goliardia ci si abbraccia sempre quando ci si vede. E l’abbraccio è per tutti segnale d’affetto, tant’è che nei messaggi di condoglianze si scrive ”ti abbraccio forte”. Pensando a mia figlia Titti, volata in cielo a 16 anni, mi sono abituato a “sentirla”, ad avvertirne la presenza, specialmente nelle farfalle e nelle gazze. È come se tra l’al di là e l’al di qua ci fosse teso un velo opaco e loro, le anime adorate, vi premessero il viso contro, permettendo a chi le pensa al di qua di riconoscerne i lineamenti. Nessuno saprà mai se è vero, ma fa bene allo spirito pensarlo. Magari quel velo avesse le maniche da abbraccio come la stanza gonfiabile! Invece devo limitarmi a sussurrare parole d’amore accarezzando la sua foto sul cellulare, e magari a guardare col cuore appena più leggero quell’andirivieni alato sull’albero dei cachi. Ecco, una gazza. Ciao, Titti!

