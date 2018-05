Siamo ormai in piena primavera, e tutta la collina vegetale si è svegliata, dai boschi turgidi alle conifere delle ville che mostrano i germogli sulle punte dei rami. Siepi gonfie, tenere foglie e fiori dappertutto, meno che in quella curva della Strada Val Pattonera dove c’era l’albero dell’amore. L’ho chiamato così perché non so che albero sia; aveva una folta chioma a cupola coi rami cadenti verso il basso, come i salici piangenti, e in primavera si riempiva di piccoli fiori rosa tenue.

Quest’anno, niente. Il muschio verde che si sta impadronendo del tronco e dei rami secchi farebbe pensare alla sua morte (tocca a tutti, prima o poi), se non fosse per un rametto laterale, verso valle, che mostra alcune foglioline tenere, segno di linfa, e quindi di vita. Mi è venuta in mente la tragica sera del 2005, quando il medico ci spiegò le condizioni del cervello di mia figlia in coma irreversibile: “Pensate a un albero con tutti i rami secchi meno alcune foglioline su un rametto, da una parte. Ecco, i vasi sanguigni del cervello di vostra figlia nelle angiografie sono tutti così, meno quel rametto, ma noi non possiamo decretare la morte cerebrale finché quelle foglioline ci sono”.

Poi sparirono anche quelle, e fu dato l’ok per gli espianti. Da allora, la dolorosa rassegnazione, pugnalata ogni tanto da notizie che appaiono in rete “si sveglia dal coma poco prima dell’espianto” e ci fanno sobbalzare. E se non avessimo staccato le spine? Quel dubbio atroce non ci abbandonerà mai. Non so che fine farà l’albero dell’amore in Val Pattonera, ma nei nostri cuori quello per Titti sarà sempre fiorito. In tutte le stagioni, e oltre le stagioni.

