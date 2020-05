L’allarme degli 007. «Rischio eversione e anni di piombo»

Nella relazione annuale dei servizi di informazione (ossia gli ex servizi segreti) al Governo, la parola “coronavirus” ricorre appena due volte in centoventiquattro pagine: la prima volta per analizzare il possibile indebolimento dell’autorità di governo cinese (profezia non avveratasi) e la seconda per le minacce economiche al nostro Sistema Paese, all’indebolimento della nostra economia, basandosi su incognite appunto come la pandemia, la Brexit e la “battaglia dei dazi”. Per il resto, se era stato previsto qualcosa dalla nostra intelligence sulla pandemia è rimasto a livello di “riservato”. Però, all’epoca della presentazione al governo, forse qualche analisi sulle conseguenze sociali del lockdown avrebbe potuto trovare spazio.

LETTERA AI PREFETTI

Perché comunque nel Paese si agitano tensioni e umori che potrebbero deflagrare in maniera estremamente pericolosa, perché imprevedibile, sia per la prolungata chiusura sia per le difficoltà connesse alla Fase 2.

