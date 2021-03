L’allarme dei medici: “A breve ospedali piemontesi al collasso”

L'Anaao Assomed chiede “l’urgente riapertura dell’ospedale temporaneo Valentino del Padiglione V di Torino Esposizione per riuscire ad assistere tutti i pazienti che a brevissimo non troveranno adeguata sistemazione"

“A breve gli ospedali del Piemonte saranno al collasso”. A lanciare l’allarme è l’Anaao Assomed, l’associazione dei Medici e dei Dirigenti Sanitari. In una nota la segreteria piemontese dell’associazione fa sapere che “l’ennesima sospensione delle visite ambulatoriali non urgenti da parte del Dirmei (Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive) per redistribuire il personale e destinarlo all’assistenza dei pazienti Covid positivi è solo l’inizio del tentativo di gestire la terza ondata: a breve pronto soccorso ed ospedali saranno nuovamente al collasso”.

In particolare l’Anaao Assomed chiede “l’urgente riapertura dell’ospedale temporaneo Valentino del Padiglione V di Torino Esposizione, per riuscire ad assistere tutti i pazienti che a brevissimo non troveranno adeguata sistemazione negli ospedali”.