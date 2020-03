L’allarme del sindaco: «Troppi anziani fuori». E il vescovo è grave

Troppi anziani ancora in giro e un numero troppo basso di tamponi sono due dei problemi con cui Pinerolo si trova a fare i conti in questo periodo di emergenza sanitaria, anche se la città, agli occhi del sindaco Luca Salvai, nel complesso, ha risposto bene all’obbligo di stare a casa. «I pinerolesi hanno risposto bene alle misure restrittive, anche se ci sono ancora troppi anziani in giro ed escono tutti i giorni, mentre devono stare a casa – è determinato Salvai -. Per esempio, non devono uscire per andare dal medico per il mal di schiena, perché rischiano di tenersi il mal di schiena e portarsi anche a casa il virus».

Da quando il coronavirus è arrivato ufficialmente in città, il 17 marzo, con il primo caso certificato, Pinerolo ha già pagato un tributo di 4 vittime, tutti anziani, tra cui Ettore Scarrico e Rosa Maresca, una coppia sposata da 63 anni, che ha visto il proprio amore infrangersi contro la malattia: sono mancati a distanza di poche ore l’uno dall’altra. I contagiati, invece, hanno superato in pochi giorni la trentina.

