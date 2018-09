L’allarme di Fiom: “Mille lavoratori rischiano di restare a casa a Torino”

La denuncia di Federico Bellono, segretario generale della Fiom Torino, ha accenti quasi drammatici: “Quasi un migliaio di lavoratori rischia di rimanere senza ammortizzatori sociali entro la fine dell’anno. Due esempi: la Emarc di Chivasso, con oltre 200 dipendenti e la Tta di Rivoli, con 50 dipendenti”.

Nel corso della presentazione dell’edizione 2018 della festa della Fiom, in programma da domani a sabato 8 negli spazi di Mirafiori in corso Settembrini 164, Bellono ha ricordato – come riportato dall’Ansa – che “toccheremo temi d’attualità in chiave torinese e nazionale. Il governo ha fatto molte promesse ma il decreto dignità è pieno di pecche e sulle pensioni non c’è nulla di concreto”.

Particolarmente interessante il dibattito con Maurizio Landini, il presidente della regione Piemonte Sergio Chiamparino e la sindaca Chiara Appendino fissato per giovedì: “Dibattito dedicato a Fca e al futuro industriale di Torino. Per Fca siamo ancora agli annunci generici di Balocco, stiamo aspettando. Stanno per scadere i contratti di solidarietà alla Maserati di Grugliasco e il rischio è di trovarsi a un tavolo senza notizie sugli investimenti. Politica e istituzioni devono giocare un ruolo attivo”.