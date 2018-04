L’altare della Madonna è abusivo: «Ora una petizione per salvarlo»

La madonnina di piazza Gozzano, rapita da alcuni sciacalli nei giorni precedenti il Natale, non è ancora stata restituita ai residenti del quartiere Madonna del Pilone. E nei giorni scorsi è spuntato un nuovo problema, quello legato al presunto abusivismo dell’altare su cui si trovava la Vergine. Altare, per altro, donato da un anonimo residente. «Non è mai stato regolarizzato – ammettono i residenti – e noi non possiamo nemmeno pretendere qualche intervento di messa in sicurezza. Quel giardino è diventato un punto di ritrovo dei vandali, ci hanno rubato la madonnina e spaccato i vetri». Da qui l’idea di raccogliere le firme in zona per chiedere la regolarizzazione dell’altare, collocato dentro un muro di rocce.

«Abbiamo già raccolto una ventina di adesioni – racconta la signora Maria, che si è presa a carico la problematica – e speriamo di poter raggiungere una bella cifra. Una volta regolarizzato, sarà più facile avanzare delle proposte all’amministrazione». Intitolato due anni fa a ricordo di Don Luigi Giussani, il giardinetto di borgata continua a essere nell’occhio del ciclone. Misteriosi ladri, nei mesi scorsi, si sono accaniti contro la madonnina sistemata tra le rocce. Rompendo la teca che la custodiva e rubandola. Lasciando, in aggiunta, un messaggio delirante. Poche righe scritte su di un foglio di carta.

«Ho rubato la Madonna. Se la rivolete voglio 40 milioni di preghiere in banconote di piccoli Amen». Firmato: il rapitore di Madonne. Ora il quartiere spera in un intervento dal punto di vista della sicurezza. «Perchè i problemi sono tanti – spiegano i residenti – e noi abbiamo bisogno di un impegno concreto dal punto di vista della sicurezza». La richiesta è quella di maggiori pattugliamenti serali, orari in cui l’area verde viene presa di mira da balordi e vandali. L’episodio più eclatante, tuttavia, è il presunto rito satanico che si è verificato qualche giorno dopo il primo raid. Con un bambolotto decapitato proprio davanti alla Madonna.