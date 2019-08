L’amato Raoul Bova arriva sotto la Mole. E presto tocca a Pif

E’ certamente l’attore del momento. Per le voci di gossip che si sono rincorse durante l’estate circa una sua possibile crisi con la bella compagna Rocio, (voci fortunatamente rientrate), per le riprese del film dedicate allo sfortunato nuotatore Manuel Bortuzzo, per la notizia che lo vorrebbe presto nei panni di Giorgio Armani in un atteso biotopic. E adesso è il momento di Torino. Il bel Raoul Bova arriverà proprio domani a Torino per rimanervi la bellezza di venti settimane, tanto il tempo dedicato alle riprese della fiction destinata a Canale5 dal titolo “Giustizia per tutti”, prodotta dalla Solaris (la stessa di “Il sindaco pescatore”, “Il Maresciallo Rocca”, “Sono sempre tuo padre” solo per citarne alcuni) ancora a caccia di figuranti e comparse.

