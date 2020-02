Lancia spezzata

Voglio parlarvi di uno strano funerale, quello della mia Dedra bianca Malù, spirata anni fa alla veneranda età di 12 anni e 250mila km. Io lo sapevo che era al capolinea, ma fra i tanti modi che aveva per piantarmi ne scelse uno così dignitoso e affettuoso che merita raccontarlo. L’interrogativo su quando e come mi avrebbe mollato aggiungeva adrenalina agli ultimi viaggi, facendomi sentire un po’ irresponsabile, cioè giovane. M’immaginavo ad aspettare il carro attrezzi di notte, in autostrada… temevo di restare a piedi, per la legge di Murphy, proprio quando meno l’avrei voluto, perdendo qualcosa d’importante: un’udienza, una partita, un aereo…

E infatti mancò poco che lo perdessi, l’aereo per Napoli. Sarebbe bastato che Malù s’arrendesse qualche minuto prima. Invece mi amò ancora una volta (l’ultima), fedele e grintosa, prima nel traffico cittadino (tanto per cambiare ero in ritardo), poi sulla direttissima per Caselle, ai 130… Faceva un rumore strano, nel motore. Poi vidi il fumo nero dietro. Con un’ultima accelerata entrai sferragliando nel parcheggio multipiano: non c’era un posto libero, solo quelli riservati agli invalidi. Meglio lì – pensai – che in mezzo alla corsia, dove intralcia. Sterzai verso quelli proprio mentre Malù, con un sussulto, moriva. Ci entrai a motore fuso. Al ritorno da Napoli la ritrovai ancora lì, e senza multa. Chiamai il carro e la feci caricare. Poi la seguii in taxi, per un tratto. Andavamo piano, uscendo dall’aereoporto, e mi sembrava d’essere davvero al suo funerale. Lei sul carro, davanti, e io dietro, a guardarla e pensare “addio, Malù. Sei stata brava. Sia lieve su di te la ruggine”. E’ che mi sono sempre affezionato, io, alle macchine.

collino@cronacaqui.it