Prende a martellate il fratello durante una lite: arrestato 52enne

Sfiorata la tragedia in famiglia nel torinese. Controlli anche a Mirafiori: chiuso bar di via Genova, ritrovo di pusher e delinquenti

Al culmine di una lite per motivi familiari, ha afferrato un martello e l’ha scagliato contro suo fratello. Sergio Serra, torinese di 52 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Torino per violenza privata e lesioni. La vittima, che è riuscita a chiamare le forze dell’ordine, ha riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni.

BAR CHIUSO PER 15 GIORNI: ERA RITROVO DI PUSHER E DELINQUENTI

I militari hanno bloccato l’aggressore durante i controlli nel quartiere Mirafiori, nella zona del parco Ruffini e di piazza Bengasi. L’attività ha portato anche alla chiusura, per due settimane, di un bar in via Genova, luogo di ritrovo di pusher e delinquenti. Al titolare è stata sospesa la licenza per 15 giorni.