Lanciano otto cuccioli nel canile: ogni anno 500 nuovi abbandoni

La rivelazione della responsabile della struttura comunale: «Ce li portano anche malati perché sanno che non li possiamo rifiutare».

Cinquecento cani, tra cuccioli e adulti, abbandonati ogni anno. Numeri che spiegano bene il dramma dei canili torinesi, alle prese con un numero eccessivo di ospiti a quattro zampe. Gli ultimi otto sono stati recapitati nelle ultime ore al rifugio del Comune di Torino, in strada Cuorgnè 139.

Lanciati dagli zingari – come se fossero delle pietre – oltre la rete di protezione. E ritrovati dai volontari al mattino dopo. Si tratta di otto bastardini di piccola taglia: hanno una cinquantina di giorni e, al momento, stanno tutti bene. Nonostante il trattamento ricevuto, non proprio di favore.

«Ma negli ultimi anni – racconta Tiziana Berno, responsabile in via Germagnano – abbiamo cominciato a ricevere molti cani dai nomadi. Ce li portano anche malati perché sanno che non li possiamo rifiutare».

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI