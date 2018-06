Lanciata dall’automobile in corsa: «La gattina è salva per miracolo»

Una micina di appena due mesi lanciata da un’auto in corsa, dentro un negozio, ha rischiato di perdere la vita per colpa della follia di un uomo. E’ l’episodio scioccante che si è verificato nei giorni scorsi in via Chiesa della Salute, nel quartiere Borgo Vittoria. La gattina, che non ha ancora un nome, è stata salvata dall’incredulo commerciante che ha chiamato l’associazione Gattagorà. Sul posto sono intervenuti alcuni volontari che hanno preso in custodia la vittima, portandola dal veterinario per accertamenti. Attualmente in stallo, fino a quando sarà pronta per l’adozione, la gatta ha vissuto davvero una brutta esperienza. Ed è già un miracolo che sia ancora viva.

«Ora cerchiamo i responsabili – spiegano le volontarie -. Non è ammissibile che una persona possa macchiarsi di un gesto così meschino. Chi avesse telecamere nei pressi di via Chiesa della Salute è pregato di darci una mano». Qualcuno potrebbe anche aver visto il modello dell’auto o, perchè no, l’uomo al volante.

Chi è interessato ad adottarla può telefonare Gabriella al numero di telefono 334.5261428 oppure mandare un messaggio privato alla pagina Facebook dell’associazione. In alternativa è possibile scrivere via mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

«Abbiamo sempre più gatti e non sappiamo dove metterli» racconta la volontaria. Sono, infatti, oltre 400, gli ospiti a quattro zampe delle colonie. Spesso, però, si tratta di gatte incinte, che vanno sterilizzate, o di micini appena nati che devono essere svezzati. Ma quello che è successo in via Chiesa della Salute, purtroppo, non è nemmeno un caso isolato. Negli scorsi mesi sono avvenuti due episodi analoghi: uno nel quartiere Vanchiglia e uno all’angolo tra via Cigna e strada del Fortino dove Amitaba, un gatto rosso e bianco, è stato lanciato da una macchina in corsa in mezzo alla strada.