Lancio di uova dalla Panda blu per colpire ragazze e anziani

I carabinieri di Nichelino stanno indagando per risalire all’identità dei componenti di una banda, presumibilmente di giovani, che il giorno dell’Epifania si è «divertita» ad andare in giro per la cittadina a bordo di un’auto, una Panda blu, tirando uova ai passanti, principalmente ragazze e persone anziane.

Almeno cinque i casi accaduti in città, con altrettante segnalazioni al 112. Giorgia è una delle vittime: «Ero uscita per andare dal tabaccaio e quando sono tornata verso casa si è affiancata quella Panda blu ed è cominciato il tiro a bersaglio contro di me. Un uovo mi ha sfiorato. È successo tutto molto rapidamente: non ho avuto tempo di appuntarmi il numero di targa».

