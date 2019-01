L’angelo ha smarrito il pentacolo. Da quattro anni sparito nel nulla

Piazza Statuto è la piazza dei misteri per antonomasia. Dalla stele dei giardino Beccaria all’enigmatico monumento piramidale al traforo del Fréjus. Proprio questo noto monumento, simbolo della piazza, induce l’osservatore attento ad un altro interrogativo senza risposta: che fine ha fatto il pentacolo sulla sommità della figura alata? Fino a quattro anni fa, infatti, una stella rovesciata “brillava” sulla testa dell’angelo; pardon, del Genio che altro non è che un’allegoria del trionfo della Ragione sulla forza bruta (ovvero, i titani marmorei abbattuti ai piedi della misteriosa figura alata). È proprio questo particolare simbolo che ha permesso la lettura esoterica del monumento: il pentacolo simboleggia infatti anche Lucifero.

Una certa parte della società torinese ottocentesca era affascinata dall’occultismo, e l’ambivalenza del monumento non fu certamente casuale. Anzi, si può proprio dire che fu voluta e cercata, come d’altronde avvenne in altre parti della città. Ciò però contribuì a far sì che la piazza acquistasse un carattere sinistro, un’aura sulfurea che ha alimentato la leggenda nera della piazza nella quale si troverebbe, secondo la nota diceria, anche il tombino che comunica nientemeno che con l’Inferno. Ebbene, da qualche anno piazza Statuto costituisce un interrogativo in più per i torinesi, perché il pentacolo è scomparso. Osservando su Google Street View, che permette di visualizzare anche le immagini precedenti della piazza fino al 2008, si può capire che la stella è scomparsa tra il 2012 e il 2014. In rete circolano due teorie: che sia sparita in seguito ad un temporale o che sia stata rimossa durante un restauro. Come siano andate le cose, è difficile dirlo con certezza a distanza di anni; di certo, la stella non “brilla” più sulla sommità del monumento, lasciando spazio a nuove interpretazioni del monumento voluto dal Comune nel 1879 e realizzato dal conte Marcello Panissera di Veglio, presidente dell’Accademia Albertina. La ricollocazione del pentagramma sembra attualmente cosa remota; la sua assenza probabilmente entrerà nella storia come una delle tante curiosità della piazza più misteriosa di Torino.