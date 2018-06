L’Angolo Divino – Cucina con proposte di stagione e una cantina che vi delizierà

Lunghe esperienze in diversi locali di prestigio e l’amore per la loro terra. Così Marco e Sonia hanno fatto nascere L’Angolo Divino in via Cosmo 13, il regno del buon gusto e delle proposte di qualità a prezzi realmente accessibili.

«La nostra è una cucina fedele alla tradizione, ma anche reinterpretata per renderla piacevole e digeribile per tutti. Il menù cambia quattro volte l’anno a seconda della stagionalità dei prodotti, ma in ogni caso ci sono spesso anche proposte fuori dalla carta a seconda di quello che offre il mercato».

Le pizze sono lievitate dalle 24 alle 48 ore (Marco è anche istruttore della Nazionale Italiana Pizzaioli) e la cantina curata da loro, che sono entrambi sommelier, è esclusivamente di vini piemontesi.

L’Angolo Divino è aperto a pranzo dal venerdì alla domenica (12-14.30) e la sera da martedì a domenica (19-23).

Contatti: 011.8198311